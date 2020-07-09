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≡ «Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам прозвучала новая версия их разрушения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам прозвучала новая версия их разрушения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39294
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На очередном заседании прошел допрос свидетеля-подрядчика: Александр ЧИЖ представлял ТОО «Алматы Строй» - компанию, которая сначала почти полностью построила пятиэтажный дом № 27, а затем из-за трещин вынуждена была разобрать его.
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§ arman_kst
Re: «Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю когда сдадут, но заселение будет в марте такими темпами строительства
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§ abaika95
Re: «Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4414
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/но заселение будет в марте такими темпами строительства/



Лучше позже но лучше,чем раньше но хуже)
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