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§ NG.kz
«Это же развитие за наш счет»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39294
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крестьянин из Аулиекольского района откликнулся на публикацию в «НГ». А именно по поводу материала «Вкус победы почувствуете вы все...» в редакцию позвонил глава крестьянского хозяйства из Аулиекольского района Виктор ЧУРСИНОВ. Сказал, что введенный все-таки утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику для него - тема больная. Постарался объяснить, почему накануне этого события даже последовательные противники этой меры замолчали.
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§ MAN
Re: «Это же развитие за наш счет»
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 09.07.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой здравый смысл у наших властей. Вы о чём? Ни кто там не думает о крестьянах. Сидят "белые воротнички" и разрабатывают денежные схемы.
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§ юля елиссева
Re: «Это же развитие за наш счет»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1629
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответа, почему замолчали противники утильсбора, после прочтения материала так и нет...
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