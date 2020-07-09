NG.kz «Это же развитие за наш счет»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39294

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:33 Крестьянин из Аулиекольского района откликнулся на публикацию в «НГ». А именно по поводу материала «Вкус победы почувствуете вы все...» в редакцию позвонил глава крестьянского хозяйства из Аулиекольского района Виктор ЧУРСИНОВ. Сказал, что введенный все-таки утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику для него - тема больная. Постарался объяснить, почему накануне этого события даже последовательные противники этой меры замолчали.

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