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§ NG.kz
Все хорошо, прекрасная «НГ»!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно так отвечают рудненские чиновники на запросы о серии госзакупок с одним победителем. Только в соцсети Instagram наш пост о фейковой «фабрике троллей» и других странностях с госзакупками Рудного посмотрели 49 000 уникальных пользователей. Статья «НГ» не заинтересовала только чиновников Рудного, о которых в ней идет речь. Две недели мы ждали ответов от госорганов, чтобы те хотя бы попытались развеять наши подозрения. Ответили почти все. Но и официальные бумаги ясности в ситуацию не внесли. А история тем временем набирает обороты, общественники и антикоррупционная служба сообщают о новых проблемах в сфере госзакупок города, который и так уже прославился своеобразным подходом к тратам денег налогоплательщиков.
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§ abaika95
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Выяснилось, что мониторить комментарии горожан в соцсетях попросили... (барабанная дробь!) представители гражданского общества./




А че нормально) хотели же быть услышанными? Ну вот вас видят и читают) иначе зачем все эти комменты под новостями писать? Душу изливать? Язвить? Троллить? Это мелко а вот когда человек пишет о наболевшем,о яме на дороге, о очереди в аптеке,о нехватке лекарств,вот тогда Ербол это читает и передаёт куда следует) а 4 фейковых аккаунта создают только для того чтобы написать,мол спасибо, мы вас видели, прочли,услышали) но это все конечно не точно))
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