Цитата: abaika95:

Что за чушь? Когда на траур салюты пускали?

Так ведь умирали, в том числе и на прошлой неделе, умирали последние несколько месяцев. Наверно об этом Токаев знал уже на прошлые выходные или не знал?

Чушь, в том плане что недавно салюты радостные а сразу за ними траур!

Трудно уловить что это?