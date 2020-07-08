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≡ "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39287
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители домов в центре Костаная, протестующие против строительства общежития медколледжа, обратились в департамент по делам госслужбы с просьбой проверить заявление Андрея ФИНКА на соблюдение норм этики госслужащего.
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§ abaika95
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В свою очередь, на вопрос жителей окрестных домов Финком даны разъяснения, что данный земельный участок не является дворовой территорией жителей окрестных домов и с 2002 года оформлен за Костанайским медицинским колледжем, в настоящее время застройщик осуществляет строительство на принадлежащем ему земельном участке. Вопрос относительно принадлежности в настоящее время жителями окрестных домов не поднимался./



Тонко)адвокат жильцов эту казуистику прошляпил) и самое интересное что в видео Финку жильцы отвечают что они вкурсе что земля принадлежит якобы колледжу,тоесть они без объяснений Финка уже знали)

Зачем тогда лукавить

Цитата-/ Для чего нас ввели в заблуждение и представили недостоверную информацию? /

В итоге сами себя намудрили)
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§ drakon
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Финку. Иди назад, в прокуратуру.
Тебя назначили, в Акимат, чтобы
Подставлять. Ты что, не понимаешь этого?... 8-)
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§ peshexod
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.07.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем тогда лукавить

Жители с 2018 года пишут по всем инстанциям без хитростей и да им отвечали, что земля принадлежит колледжу.
Но в итоге она не принадлежит медколледжу как оказалось с 2018 года, но Финк зачем то выдавал информацию не соответствующую действительности.
Так кто лукавит?
8-)
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§ abaika95
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/и да им отвечали, что земля принадлежит колледжу/



Вы приложили эти официальные ответы к запросу в департамент? Почему они тогда ссылаются только на данные со сходки жителей?
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§ elektron
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//19 мая на собрании жильцов Андрей Финк пояснил: "Земля (на которой идет стройка - "НГ") принадлежит медколледжу с 2002 года, они на своём земельном участке производят строительство". Однако в ходе судебного процесса по иску жильцов, требующих признать строительство незаконным, выяснилось, что с 2018 года земельный участок был отчуждён заказчику строительства - управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области.//

Вообще ничего не понятно. Если участок был отчуждён и принадлежит управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области, с чьего разрешения производится строительство?

Если от с 2002-го года принадлежит-принадлежал колледжу, кто и на каком основании провёл отчуждене раз? И кому принадлежал участок до этого? два.
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§ elektron
Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И три, как он вообще попал в принадлежность колледжу? ;-)
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§ Victor Yang
"Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.07.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если участок был отчуждён и принадлежит управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области, с чьего разрешения производится строительство?

Я думаю тут вопрос полномочий государственных предприятий - возможно, колледж либо не имеет права брать деньги на строительство из бюджета, либо ещё какая-то причина - и участок был передан управлению архитектуры, который и строит на своём участке общежитие, а потом для эксплуатации будет передан опять колледжу. Это же как с мечетью в центре - принадлежала ДУМК, но ДУМК не имеет права использовать бюджетные деньги для реконструкции, но при этом мечеть представляет архитектуру ценность для государства - вот она и была передана государству для реконструкции из бюджетных средств.
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§ elektron
"Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

оно то понятно, меня смущает фраза
1Цитата:
elektron:
Земля (на которой идет стройка - "НГ") принадлежит медколледжу с 2002 года, они на своём земельном участке производят строительство"

2Цитата:
elektron:
с 2018 года земельный участок был отчуждён заказчику строительства - управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области.


тут что то или не сходится или ты прав.
Но остаётся вопрос, кому принадлежал участок до 2002-го года? И где протокол отчуждения или перехода прав владения?
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§ Серый волк
"Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка департамента по делам госслужбы в отношении заместителя акима Костаная?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.07.20 - 01:38
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