Victor Yang:



elektron:

Земля (на которой идет стройка - "НГ") принадлежит медколледжу с 2002 года, они на своём земельном участке производят строительство"

elektron:

с 2018 года земельный участок был отчуждён заказчику строительства - управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области.