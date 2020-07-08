abaika95 Re: "Финк пояснил..." - Чем завершилась проверка... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4407

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:30 Цитата-/В свою очередь, на вопрос жителей окрестных домов Финком даны разъяснения, что данный земельный участок не является дворовой территорией жителей окрестных домов и с 2002 года оформлен за Костанайским медицинским колледжем, в настоящее время застройщик осуществляет строительство на принадлежащем ему земельном участке. Вопрос относительно принадлежности в настоящее время жителями окрестных домов не поднимался./







Тонко)адвокат жильцов эту казуистику прошляпил) и самое интересное что в видео Финку жильцы отвечают что они вкурсе что земля принадлежит якобы колледжу,тоесть они без объяснений Финка уже знали)



Зачем тогда лукавить



Цитата-/ Для чего нас ввели в заблуждение и представили недостоверную информацию? /



В итоге сами себя намудрили)