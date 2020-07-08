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§ NG.kz
Токаев объявил 13 июля днем траура
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане. Он также призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали перед казахстанцами.
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§ Кушмурунец23
Re: Токаев объявил 13 июля днем траура
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.07.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за чушь!
Неужели еще один салют в Астане будет?
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§ elektron
Токаев объявил 13 июля днем траура
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5346
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что 13-го июля заканчивается действие вируса на территории КЗ, сначала к определённым датам "пригласили", теперь "выдворяют"? Или после 13-го действительно короны в КЗ больше не будет? :-)
Почему бы не под подытоженные результаты, объявить? Хотя от других "болячек" больше людей мрёт, но никто трауры не объявляет. Опять "насоветовали"?
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§ abaika95
Re: Токаев объявил 13 июля днем траура
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что за чушь!Неужели еще один салют в Астане будет?/


Что за чушь?
Когда на траур салюты пускали?
Объявят выходным наверно,флаги приспустят
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§ drakon
Токаев объявил 13 июля днем траура
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19565
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.07.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем выходной то объявлять?... 8-)
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§ abaika95
Re: Токаев объявил 13 июля днем траура
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А зачем выходной то объявлять?/



Объявят выходной и локдаун) чтобы дома сидели
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§ drakon
Токаев объявил 13 июля днем траура
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19565
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.07.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так обявите локдауна,до нового года,сразу... :-o
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