elektron Токаев объявил 13 июля днем траура #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5346

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 А что 13-го июля заканчивается действие вируса на территории КЗ, сначала к определённым датам "пригласили", теперь "выдворяют"? Или после 13-го действительно короны в КЗ больше не будет?

Почему бы не под подытоженные результаты, объявить? Хотя от других "болячек" больше людей мрёт, но никто трауры не объявляет. Опять "насоветовали"?