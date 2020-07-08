ACROS Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 725

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 Цитата: Victor Yang: Такой же чиновник как и все



Цитата: Victor Yang: для этого и власть свою использовать



Как сказал бы, Козьма Прутков: "зришь в корень" - вот так и все З0 лет Егимендыка и Таульсыздыка: зятья, дочери и тут ещё к ним и жены прибавились, выигрывают почти все основные тендера в стране и поэтому они все "успешные" и "предприимчивые" - им две коровы мало: им простор, размах и халявные миллионы налогоплательшиков подавай.