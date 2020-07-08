ACROS Нужен ли новый памятник Костанаю? #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 725

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:35 В разделе "вечные ценности" - можно было бы установить памятник , вечно скромному сельскому учителю, именно УЧИТЕЛЮ, а не педагогу. Их и не так сильно возвеличивали и возвеличивают: президентам, поэтам и прочим мыслителям и общественным деятелям наставленно гранита видимо-невидимо. Тем более, никто же неуверен и не знает: что ВДРУГ придёт третий или четвёртый президент-ревизионист и посчитает что всё что было до него - это НЕПРАВИЛЬНО и снесёт все памятники и сожгёт все портреты. А, УЧИТЕЛЬ - он вечный - он вечно сеит: доброе, гуманное и вечное. Его никакая власть не тронет.