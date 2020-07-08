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Куратор темы: yudjin
Голосование:  Какой памятник вы хотели бы видеть перед аркой в Центральный сквер?
Первому Президенту Н.А.Назарбаеву
Губернатору А.П.Константиновичу
Абаю Кунанбаеву
Батыру на коне
Современную инсталляцию
Памятник вечным ценностям
 
§ yudjin
Нужен ли новый памятник Костанаю?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил Ситуационный центр iKomek со ссылкой на ответ ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" на территории перед аркой в Центральный сквер со стороны улицы Алтынсарина в текущем году запланировано устройство памятника.
Правда какого, по чьей инициативе и за чей счет не сообщается.
И в очередной раз не спрашивая горожан, чего бы им хотелось увидеть на этом месте. Попробуем пофантазировать здесь...хотя, мало вероятно, что это повлияет на что-то.
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§ abaika95
Нужен ли новый памятник Костанаю?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Абая проголосовал) его год, хотя всеровно эта голосовалка не объективна от слова совсем) сейчас скажут батыр на коне и тебе эту голосовалку из акимата накрутят)
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§ юля елиссева
Нужен ли новый памятник Костанаю?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.07.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник лесоруба надо, с бензопилой..
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§ alex_60
Нужен ли новый памятник Костанаю?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Памятник лесоруба надо, с бензопилой..


главного что-ли,бригадира так сказать?
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§ yudjin
Нужен ли новый памятник Костанаю?
yudjin


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Сообщений: 6759
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Памятник лесоруба надо, с бензопилой..

Это и будет современная инсталляция.... Достаточно просто бревно вкопать по середине...и пусть каждый додумывает... для истязания коррупционеров он, либо напоминание об экоциде в Костанае.
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§ юля елиссева
Нужен ли новый памятник Костанаю?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.07.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Достаточно просто бревно вкопать по середине.

можно пустить на переплавку пегасов у моста из отлить из них очурбаненное дерево
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§ drakon
Нужен ли новый памятник Костанаю?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19562
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.07.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вечные ценности.
Это что такое?... :lol:
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§ yudjin
Нужен ли новый памятник Костанаю?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А вечные ценности. Это что такое?

любоф, честь и совесть, добро и надежда...
для кого-то деньги и золото)
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§ ACROS
Нужен ли новый памятник Костанаю?
ACROS


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Сообщений: 725
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.07.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В разделе "вечные ценности" - можно было бы установить памятник , вечно скромному сельскому учителю, именно УЧИТЕЛЮ, а не педагогу. Их и не так сильно возвеличивали и возвеличивают: президентам, поэтам и прочим мыслителям и общественным деятелям наставленно гранита видимо-невидимо. Тем более, никто же неуверен и не знает: что ВДРУГ придёт третий или четвёртый президент-ревизионист и посчитает что всё что было до него - это НЕПРАВИЛЬНО и снесёт все памятники и сожгёт все портреты. А, УЧИТЕЛЬ - он вечный - он вечно сеит: доброе, гуманное и вечное. Его никакая власть не тронет.
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§ elektron
Нужен ли новый памятник Костанаю?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А вечные ценности. Это что такое?...

Это - Ум, честь и совесть нашей эпохи. :lol:
Сегодня уже нет ;-)
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