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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
принимал антибиотики

От чего?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19562
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а я принимаю ASS.
Сказать для, чего?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас называется АСС.
АСС 600 оптимально. Один раз на день.
ацетилсалициловая кислота, аспирин,
В основе.
Лечит от всего,
При насморке, кашле, простуде точно помогает.
Могу подтвердить. Три дня, и как огурчик.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сказать для, чего?.

От тромбов поди.
Кардиомагнил лучше по вечерам
Употребляй.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Цефтриаксон. Уколы. Знакомые звонили сегодня спрашивали где купил я. Они 10 аптек по городу обьехали нету. Раскупают люди. Врачи щас этот антибиотик выписывают всем. Тяжело больным в инфикционках его тоже колят. Наверно у них протокол такой щас.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чёт пропустила,
На кой антибиотики хомячишь?
Кто тебе их прописал и главное для чего?
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§ Victor Yang
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
АСС 600 оптимально. Один раз на день.

Сегодня узнавал - 6000 стоит упаковка. И почти нигде в городе нет.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На кой антибиотики хомячишь?

Согласно протоколу наверное. ;-) Цитата:
Vit:

Ты хоть результаты анализов получил, что у тебя? Вириальная или бактериальная инфекция? :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сегодня узнавал - 6000 стоит упаковка. И почти нигде в городе нет.

В феврале брал.
Поштучно. Одна таблетка шипучая была
315 тенге.
Упаковка 10 шт. 3150.

[Исправлено: alex_60, 07.07.2020 - 20:22]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19562
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас, ASS и АСС, это совершенно
Разные лекарства... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас, ASS и АСС, это совершенно Разные лекарства..


поконкретней надо.

есть АЦЦ Лонг (ACC long),или простой АЦЦ(ACC)-
(ацетилцестеин)- это органы дыхания.

а есть Тромбо АСС (Thrombo ASS)(ацетилсалициловая кислота)
-сердце,давление, мозг,тромбы,старость....

ты второе употребляешь.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Приболел я Лиля. Ну вроде уже все позади. 3 недели процесс выздоровления продолжался, но ещё не закончился. Щас наверно самое главное что б все закрипилось
Цитата:
elektron:

Незнаю. Не говорят. Официально пневмания вызванная какими то бактериями. А лечат один в один как тяжело больных что в инфикционках лежат откороны. У них походу один щас протокол идёт. Хотя от куда у меня пневмания взялась. Непонятно. По среди лета. У меня зимой не когда не бывало не простуд не ангин. Незнаю че происходит. Но в городе уже очень много больных. Скорые не успеваю приезжать. Люди ждут днями. Ко мне приехали за 30 минут, но это было уже давно.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно существует. Этот короновирус Мда. Я Лечился, лечился. 3 недели. Вот и результат. Вернее пока плохой результат. Акима наверно другими лекарствами лечили не как меня. Он тяжёлый за две недели вылечился.

[Исправлено: Vit, 08.07.2020 - 16:26]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Они вначале, месяц назад, похоже ни на какие тесты и не направляли. Пи.. Ц.
. Полный пи...ц.
Здесь за день. За деньги?
Взятие и результаты.
Олимп, частная фирма.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бесплатно через анкету. Дня 3 назад отправил. Сегодня позвонили и пригласили. Взяли кровь. Вот и результат. В течении часа Позвонили и сново пригласили на повторное взятие крови, сказали у вас сомнительный результат,вернитесь мы ещё раз возьмём кровь. Два раза проверили.
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