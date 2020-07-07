Vit Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4227





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9517

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:32 Цитата: kbkz1980:



Приболел я Лиля. Ну вроде уже все позади. 3 недели процесс выздоровления продолжался, но ещё не закончился. Щас наверно самое главное что б все закрипилось

Цитата: elektron:



Незнаю. Не говорят. Официально пневмания вызванная какими то бактериями. А лечат один в один как тяжело больных что в инфикционках лежат откороны. У них походу один щас протокол идёт. Хотя от куда у меня пневмания взялась. Непонятно. По среди лета. У меня зимой не когда не бывало не простуд не ангин. Незнаю че происходит. Но в городе уже очень много больных. Скорые не успеваю приезжать. Люди ждут днями. Ко мне приехали за 30 минут, но это было уже давно.