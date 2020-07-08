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≡ Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде руководитель Центра информатизации управления образования Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде руководитель Центра информатизации управления образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное судебное разбирательство в отношении Анатолия ПАВЛИЧЕНКО началось в суде № 2 Костаная сегодня, 8 июля. Еще до начала ГСР адвокат подсудимого подал ходатайство о заключении процессуального соглашения.
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§ abaika95
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/передал взятку в размере 10 000 тенге чиновнику из отдела образования Костаная./


Для чего? Ну вот для чего так себе надо было жизнь рушить? Чтобы быстрее транш прошел поставщикам и они быстрее начали работать? Глупо
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§ Сергей_я
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2985
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.07.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для чего? Ну вот для чего так себе надо было жизнь рушить? Чтобы быстрее транш прошел поставщикам и они быстрее начали работать? Глупо

Глупо верить что весь сыр-бор из-за 10 000. Там миллионы. Поэтому по идее смысл есть.
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§ abaika95
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Глупо верить что весь сыр-бор из-за 10 000. Там миллионы/




Если б миллионы то чиновник из образования не стал бы мараться за 10 тыщ
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§ Сабыр
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
Сабыр


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Сообщений: 379
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка,ты вот правда как ребёнок или прикидываешься?? Тендер на 158 лямов и за него откат 10 тыс? :lol: Понятно же что всё свели к минимуму,чтобы кандидат физико-математических наук меньше отдохнул на поселении. Конечно, жалко парня и надо закрывать вопрос. И пусть дальше идёт учит детей,а не лезит в этот бизнес.
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§ abaika95
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тендер на 158 лямов и за него откат 10 тыс? Понятно же что всё свели к минимуму/



Мда.) Я думал откат это процент для выйграша тендера определеному лицу до объявления госзакупа а не денюжка закинутая спецу только за то чтобы УЖЕ выйграный тендер (он уже никуда не денется от поставщика) быстрее поступил в структуру для начала работы, где я тут не прав?)
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§ Victor Yang
Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде руководитель Центра информатизации управления образования Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Понятно же что всё свели к минимуму,чтобы кандидат физико-математических наук меньше отдохнул на поселении

Какое поселение? Штраф в 50-70-кратном размере заплатит и всё.
У меня о подсудимом нехорошее впечатление сложилось после обеляющих "писателей" на форуме. Такой же чиновник как и все - хочет выглядеть белым и пушистым - для этого и власть свою использовать не брезгует. А раз дал взятку - значит совсем не белый и пушистый.

[Исправлено: Victor Yang, 08.07.2020 - 14:05]
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* ACROS
Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.07.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Такой же чиновник как и все

Цитата:
Victor Yang: для этого и власть свою использовать


Как сказал бы, Козьма Прутков: "зришь в корень" - вот так и все З0 лет Егимендыка и Таульсыздыка: зятья, дочери и тут ещё к ним и жены прибавились, выигрывают почти все основные тендера в стране и поэтому они все "успешные" и "предприимчивые" - им две коровы мало: им простор, размах и халявные миллионы налогоплательшиков подавай.
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