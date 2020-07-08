abaika95 Re: Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4404

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Цитата-/Тендер на 158 лямов и за него откат 10 тыс? Понятно же что всё свели к минимуму/







Мда.) Я думал откат это процент для выйграша тендера определеному лицу до объявления госзакупа а не денюжка закинутая спецу только за то чтобы УЖЕ выйграный тендер (он уже никуда не денется от поставщика) быстрее поступил в структуру для начала работы, где я тут не прав?)