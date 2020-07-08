abaika95 Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4404

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:08 Цитата-/Заборы на перекрестках нескольких протяженных центральных улиц были обвешаны пластиковыми горшками с яркой петунией столь массово, что от тяжести некоторые даже покосились./









Мне не нравится, во первых, от злости видать столько этих коробок с цветами навешали что в глазах рябит на дороге

Во вторых, не разу не видел чтобы их поливали,цветы сохнут и их меняют наверно,как-то это не хорошо









Цитата-/какой памятник и по чьей инициативе предполагается и почему горожан снова поставят перед фактом, не изучив общественное мнение?/







Всегда было интересно чье мнение и на какой площадке надо его изучать?) Референдум проводить общегородской? Так Костанай областной центр надо тогда по всей области опрос за или против какой памятник там ставить?) Деньги на все это нужно) Опять же ладно проведут опрос и все проголосуют за а те кто против будут возмущаться в комментах?)