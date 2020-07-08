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≡ Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39282
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время ремонта арки были разрушены пять клумб, предваряющих вход в сквер. В августе 2019 года в них высадили цветы. Сейчас уже середина лета, а в клумбах, кроме сорняков, нет ничего. В ситуации разбирался гражданский журналист "НГ"
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§ юля елиссева
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придумали же это дурацкое выражение "гражданский журналист". Полная аналогия с так называемым "гражданским" браком, которое прежде называлось правильным словом - сожительство. Назовите Юджина просто - внештатный корреспондент.
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§ abaika95
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Заборы на перекрестках нескольких протяженных центральных улиц были обвешаны пластиковыми горшками с яркой петунией столь массово, что от тяжести некоторые даже покосились./




Мне не нравится, во первых, от злости видать столько этих коробок с цветами навешали что в глазах рябит на дороге
Во вторых, не разу не видел чтобы их поливали,цветы сохнут и их меняют наверно,как-то это не хорошо




Цитата-/какой памятник и по чьей инициативе предполагается и почему горожан снова поставят перед фактом, не изучив общественное мнение?/



Всегда было интересно чье мнение и на какой площадке надо его изучать?) Референдум проводить общегородской? Так Костанай областной центр надо тогда по всей области опрос за или против какой памятник там ставить?) Деньги на все это нужно) Опять же ладно проведут опрос и все проголосуют за а те кто против будут возмущаться в комментах?)
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§ alex_60
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8795
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какой памятник там ставить?


смотря какой памятник . и кому.
основателю города например- можно без обсуждения ставить .
на коне- без обсуждения в топку предложение.

[Исправлено: alex_60, 08.07.2020 - 14:19]
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§ yudjin
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте пофантазируем и ПРОГОЛОСУЕМ
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§ abaika95
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/основателю города например- можно без обсуждения ставить .на коне- без обсуждения в топку предложение/


Основателю города на коне значит отмели в топку, ок)
А если руководителю независимого Казахстана?) Без коня)
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§ alex_60
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8795
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А если руководителю независимого Казахстана?) Без коня)


ну ты даешь. год всего отработал, и памятник уже.
не рановато?
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§ abaika95
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну ты даешь. год всего отработал, и памятник уже.не рановато?/




Нормально) год отработал зато какой год) можно парный памятник,первому и второму как двум капитанам Каверенским или из "тайны третей планеты"
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§ alex_60
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8795
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
первому


мелко будет. какой то сто.. й памятник.
после университетов,аэропортов,проспектов ,городов.
тут уровень страны уже . не меньше.
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§ yudjin
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6759
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: можно парный памятник,первому и второму

как в немецком Веймаре я видел.... двум философам Гёте и Шиллеру...
прям такой же...только лица другие.

01 передает бразды правления 02
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§ abaika95
Re: Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.07.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тут уровень страны уже . не меньше/



Нее на это в Костанае не пойдут) чтобы инициировать переименован страны)




Цитата-/как в немецком Веймаре я видел.... двум философам Гёте и Шиллеру...прям такой же...только лица другие./


Отлично! Вполне соответствует официальной линии партии можно ещё было Ленина и Сталина памятники взять и переделать) правда и опять же в Костанае на это не пойдут) будет либо батыр на коне или без коня, бюст Абая или Байтурсынова переместят на входную композицию
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§ alex_60
Где-то густо, где-то пусто. Почему в середине лета пустуют клумбы в центре Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8795
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или Байтурсынова переместят на входную композицию


Алтынсарин обидится.
его улица.
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