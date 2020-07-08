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§ NG.kz
Сообщение на ватцап
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39280
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для населения данная деза покажется правдоподобной и о последствиях можно только предположить, однако удивляет - кто конкретно должен пресекать такое, будто в рот воды набрали.
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§ Vit
Re: Сообщение на ватцап
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9514
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добалуются тупые нацики, хотят как на Украине что б было. Вирус из Китая а виновна Россия. Создатут хаос, а потом Россия закроет границы как с Украиной, кто нам лекарства будет постовлять? Пакистан? Иран? Америка? Ага
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§ vofkakst
Re: Сообщение на ватцап
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 08.07.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тест на IQ, а не рассылка по WhatsApp
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§ Добринцофф
Re: Сообщение на ватцап
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7357
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
однако удивляет - кто конкретно должен пресекать такое

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39159#856986

В первую очередь,отсекать такую информацию должен ваш мозг,в вацапе много чего рассылают,не надо воспринимать всё буквально.
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§ Горожанин_kst
Сообщение на ватцап
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1652
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слышал я это сообщение. И следом опровержение от него же, мол "пошутил, извините, никого не хотел испугать или обидеть. Сообщение было личное, хотел воздействовать на конкретного чела, произвести впечатление" и дальше в таком роде...
Значит добрались до него, или сам перепугался, когда понял, что малявка его массово разошлась. Но из песни слова не выкинешь, схлопотал статью.

[Исправлено: Горожанин_kst, 08.07.2020 - 11:08]
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§ kolibri
Re: Сообщение на ватцап
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 08.07.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже пора научится отличать бред от правды. Сколько раз сказано, что провокаторам верить нельзя и доверять официальным источникам.
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§ Горожанин_kst
Сообщение на ватцап
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1652
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:

Дураков учить надо.За такие "шутки" назначать штраф. И недельку принудительного лечения в психушке.
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§ alex_60
Сообщение на ватцап
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне на вацап подобного бреда и вообще всякой фигни
никогда не приходит. никакой и никогда.
потому что.
а кто хочет , тот и получает всякие подобные рассылки.
от "друзей" и "групп".

[Исправлено: alex_60, 08.07.2020 - 12:05]
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§ Гога
Re: Сообщение на ватцап
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2690
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.07.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне на вацап

--Так у тебя же NOKIA Х1 ?? Вроде сам писал ?
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§ Затоболец
Re: Сообщение на ватцап
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 08.07.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще за такие сообщения нужно штрафовать за распространение ложной информации
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§ alex_60
Сообщение на ватцап
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так у тебя же NOKIA Х1 ??


не волнуйся, нокия х1 всегда со мной,
где бы я ни был.
вещь..
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§ Victor Yang
Re: Сообщение на ватцап
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12903
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любые сообщения из вотсапп не стоит принимать за истину.
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