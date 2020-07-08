Горожанин_kst Сообщение на ватцап #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1652

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:54 Слышал я это сообщение. И следом опровержение от него же, мол "пошутил, извините, никого не хотел испугать или обидеть. Сообщение было личное, хотел воздействовать на конкретного чела, произвести впечатление" и дальше в таком роде...

Значит добрались до него, или сам перепугался, когда понял, что малявка его массово разошлась. Но из песни слова не выкинешь, схлопотал статью.



[Исправлено: Горожанин_kst, 08.07.2020 - 11:08]