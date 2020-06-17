/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 296 из 296«1...294295296
§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации коммента в 50% случаев меня выкидывает из регистрации.Под статьей моего коммента нет, но он есть в слева в ленте.Далее захожу в ленту и сразу появляюсь вошедшим. В чем дело?
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 219
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 18.06.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
После публикации коммента в 50% случаев меня выкидывает из регистрации.Под статьей моего коммента нет, но он есть в слева в ленте.Далее захожу в ленту и сразу появляюсь вошедшим. В чем дело?


Для снижения нагрузки на сервер на сайте включено кэширование. Поэтому иногда вам показывает кэш страницы, а не свежую её версию. И вы видите страницу без комментария, хотя в действительности он уже есть (мнимое разлогинивание сюда же относится).

К сожалению, в связи с частыми ддос-атаками мы были вынуждены пойти на эту меру. Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.
Профайл

§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7215
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние 5 сообщений форума снова отображаются на главной странице. Спасибо, что починили.
Профайл

§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.06.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Уважаемая редакция!
В "Соглашении по размещению пользователем информации на ресурсе - ng.kz" говорится: п. 1.5. Авторские права на сообщения и изображения принадлежат пользователям..." и редакции. Значит ли это, что допускается цитирование пользователя другим пользователем без указания ника?
2. Ограничения. п.2.2.13. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500"...
Нельзя ли мэм "+100500", общепринятый в интернете, как очень многозначительный, убрать из"Ограничений"?
Профайл

§ electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.06.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Поддерживаю!
абайка, прояви свою грамотность, оформи свои мысли в рамках форума НГ
:-[
Профайл

§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комментарий удален модератором.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39132

Прошу пояснить причину удаления моего коммента. "Правила..." читал. Понимаю, что можете не отвечать. Но с каких пор слова "проститутка" и "сифилис" стали нецензурными? Никого не оскорблял, вражду не разжигал и т.д.... Или кое-кто имеет предвзятое отношение именно к моим комментам? Дальше что? Третье удаление, перевод в "обычные" пользователи и модерация именно моих комментов больше суток? Кажется, уже такое было... https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=851079&topic_id=582&forumid=3#851079
Профайл

§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Но с каких пор слова "проститутка" и "сифилис" стали нецензурными? Никого не оскорблял, вражду не разжигал и т.д....



Я так поняла, что всё зависит от интеллектального уровня дежурного модера. Мой пост, где я назвала чрезмерно большую женскую грудь "вымя" (причём, без указания имени владелицы, т.е. никого ЛИЧНО не оскорбила) и малость над этим пошутила, также стыдливо удалили. Недоумеваю...Может, нас хотят ещё и повоспитывать на школьном уровне? Или модер приняла это на свой личный счёт и поквиталась?
Профайл

§ Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12902
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Прошу пояснить причину удаления моего коммента. "Правила..." читал.

Видимо, плохо читал). Про действия модератора - в личку модератору. Моё сообщение как-то отредактировали до первоначального вида, когда я доказал что после правки оно стало выглядеть гораздо резче. Ну а касаемо этих слов - тут контекст знать надо. Может ты фио человека указал с родом деятельности и диагнозом.
Профайл

§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7215
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Цитата:
таноми52:

Товарищи, смиритесь. Даже если ваши сообщения не попадают ни под один пункт соглашения - их могут удалить потому что потомучто. Даже это мое сообщение могут удалить хотя бы за то, что я обсуждаю модерацию, а это явно запрещено соглашением. А могут и не удалить)) Редакция тут все решает на свое усмотрение, ну и модераторы. Мы тут всего лишь в гостях, не нравится хозяин - не ходим в гости, все просто)) Удалили ваше сообщение - наберите заново другими словами))
Профайл

§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7355
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.20 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите как бороться с сайтом который без моего разрешения копирует мои объявления с сайтов "Крыша" и "ОЛХ" и размещает их у себя.При этом они вовремя не удалят их,
из за такой пиратской деятельности возникают курьёзные ситуации,допустим товар или услуга давно проданы ,но люди звонят и недоумевают почему объявление больше не актуально.
Обращение в тех поддержку ОЛХ и Крыша результатов не дало.
По результатам обращения в техподдержку пиратского г....о сайта "Boom...r.kz" был получен ответ,
оказывается там необходимо зарегиться и модерировать свои же объявления которые я там никогда не размещал,вот супер наглость не правда ли? :-x
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 296 из 296«1...294295296
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 46
Пользователей: 0
Всего: 46

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 49 Queries | 60 Files Loaded: 535.88 Ko | Raw HTML: 71.96 Ko -
^ Наверх