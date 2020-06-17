Цитата: Козлов я:

После публикации коммента в 50% случаев меня выкидывает из регистрации.Под статьей моего коммента нет, но он есть в слева в ленте.Далее захожу в ленту и сразу появляюсь вошедшим. В чем дело?



Для снижения нагрузки на сервер на сайте включено кэширование. Поэтому иногда вам показывает кэш страницы, а не свежую её версию. И вы видите страницу без комментария, хотя в действительности он уже есть (мнимое разлогинивание сюда же относится).



К сожалению, в связи с частыми ддос-атаками мы были вынуждены пойти на эту меру. Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.