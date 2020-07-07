elektron "Считаем, что разрушение невозможно..." - СПК "Тобол" не рассматривает вопрос о помощи подростку, упавшему с лестницы Дворца бракосочетания #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5341

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:02 //- Основным предназначением лестницы является сообщение между этажами, - отметил Хусаинов. - И при эксплуатации её по назначению, считаем, что разрушение невозможно,//



Я кажется начинаю догадываться, что и новый асфальт разрушается именно только потому, что дороги используются транспортом не по назначению.



//На момент передачи здания в аренду текущий ремонт не требовался, а во время действия договора аренды ответственность за сохранность здания несёт арендатор.//



Не правда Ваша, товарисч Хусаинов. Если не ошибаюсь, арендатора - съёмщика, можно только за косметический ремонт за уши притянуть. А за безопасность сооружения и его техническое состояние отвечает именно "хозяин".

Так что дешевле смириться и заплатить. До суда дойдёт, дороже выйдет.



[Исправлено: elektron, 07.07.2020 - 18:23]