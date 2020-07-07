Цитата: Но даже при таких чрезвычайных обстоятельствах все равно возникает вопрос о качестве лестницы, «сделанной из искусственного камня Грандек», ограждение которой разрушилось под весом подростка.

Этот вопрос нужно задать экспертам по строительным конструкциям. Возможно что и из-за периодических прыжков в течение длительного времени, ограждение и расшаталось. Но таких видео должно быть очень много. Да и я не увидел ничего такого на видео.