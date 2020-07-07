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≡ "Считаем, что разрушение невозможно..." - СПК "Тобол" не рассматривает вопрос о помощи подростку, упавшему с лестницы Дворца бракосочетания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Считаем, что разрушение невозможно..." - СПК "Тобол" не рассматривает вопрос о помощи подростку, упавшему с лестницы Дворца бракосочетания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил и. о. председателя правления СПК «Тобол» Айдар ХУСАИНОВ, охрана Дворца бракосочетания неоднократно пыталась освободить территорию от молодёжи, которая развлекается с помощью прыжков и скатывания с перил.
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* Victor Yang
Re: "Считаем, что разрушение невозможно..." - СПК...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12901
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но даже при таких чрезвычайных обстоятельствах все равно возникает вопрос о качестве лестницы, «сделанной из искусственного камня Грандек», ограждение которой разрушилось под весом подростка. 

Этот вопрос нужно задать экспертам по строительным конструкциям. Возможно что и из-за периодических прыжков в течение длительного времени, ограждение и расшаталось. Но таких видео должно быть очень много. Да и я не увидел ничего такого на видео.
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