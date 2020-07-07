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§ NG.kz
Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39276
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное в городском парке культуры и отдыха, прислал "НГ" житель Рудного Руслан ИБРАГИМОВ. Его очень удивило, что струя воды бьет на высоту нескольких метров и омывает электропровода.
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§ abaika95
Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется что новости из Рудного одна краше другой?) Люди там что-ли такие? Или воздух? Может карьер влияет?)
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§ drakon
Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19559
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это может быть,какой-то прорыв
В водоводе?... 8-)
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§ abaika95
Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин зацени на видео кронированые деревья в кадр попали) по мне аккуратно и красиво смотрится ты как считаешь?)
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§ electro
Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не ходите там вечером когда освещение включат, вот тогда точно "шандарахнет"
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§ Butch
Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.07.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автору видео: В дождливый день опасайтесь выходить на улицу вообще. В такой день все воздушные линии электропередач омываются водой, не только в "Цитадели Позора Кронировальщиков имени Облпсихдиспансера".
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