abaika95 Re: Как поливают цветы в парке культуры и отдыха в Рудном #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4394

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Мне одному кажется что новости из Рудного одна краше другой?) Люди там что-ли такие? Или воздух? Может карьер влияет?)