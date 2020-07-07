Vit Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4220





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9511

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 Цитата: alex_60: Цефтриаксон. Уколы. Знакомые звонили сегодня спрашивали где купил я. Они 10 аптек по городу обьехали нету. Раскупают люди. Врачи щас этот антибиотик выписывают всем. Тяжело больным в инфикционках его тоже колят. Наверно у них протокол такой щас.