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§ NG.kz
63 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39275
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше половины случаев зарегистрировано в областном центре – 50 человек. В Лисаковске - 2, в Карабалыкском районе - 6, в Аулиекольском районе -3, в Костанайском районе – 2. У 22 человек нет клинических проявлений болезни.
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§ shootnix
Re: 63 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 07.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная вот эта вот история про бессимптомные случаи. Мб просто тест "стреляет" ложноположительно? Сейчас многие ученые и врачи говорят, что тесты часто врут. Сколько из этих бессимптомных больных тупо жертвы ложноположительных срабатываний? Интересно...
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§ abaika95
Re: 63 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.07.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Странная вот эта вот история про бессимптомные случаи./




Странно что Житикара какой день молчит,ни одного заболевшего когда вокруг просто пик заражения,лимит исчерпали?
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§ alex_60
Re: 63 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странно что Житикара какой день молчит,ни одного заболевшего когда вокруг просто пик заражения,лимит исчерпали?


По Джетыгоре решили раз в год публиковать,
Не успевают регистрировать...
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