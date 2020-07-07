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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
принимал антибиотики

От чего?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а я принимаю ASS.
Сказать для, чего?... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас называется АСС.
АСС 600 оптимально. Один раз на день.
ацетилсалициловая кислота, аспирин,
В основе.
Лечит от всего,
При насморке, кашле, простуде точно помогает.
Могу подтвердить. Три дня, и как огурчик.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сказать для, чего?.

От тромбов поди.
Кардиомагнил лучше по вечерам
Употребляй.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9511
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Цефтриаксон. Уколы. Знакомые звонили сегодня спрашивали где купил я. Они 10 аптек по городу обьехали нету. Раскупают люди. Врачи щас этот антибиотик выписывают всем. Тяжело больным в инфикционках его тоже колят. Наверно у них протокол такой щас.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4748
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чёт пропустила,
На кой антибиотики хомячишь?
Кто тебе их прописал и главное для чего?
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§ Victor Yang
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12900
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
АСС 600 оптимально. Один раз на день.

Сегодня узнавал - 6000 стоит упаковка. И почти нигде в городе нет.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5340
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
На кой антибиотики хомячишь?

Согласно протоколу наверное. ;-) Цитата:
Vit:

Ты хоть результаты анализов получил, что у тебя? Вириальная или бактериальная инфекция? :-)
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