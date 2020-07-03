Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #12233





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1019

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: ACROS: Цитата: Добринцофф: Эруди́ция (от лат. ēruditio — учёность, просвещённость[1]) — всесторонняя образованность, широкие познания во многих областях. (Википедия) А теперь разбор моего поста. По буковкам, запятым и точечкам. "...нужно вообще знать что такое труд..." в этой части появилось слово "знать". Смотрим на определение выше, видим схожее слово "познания". "...в котором создаются материальные ценности..." акцент на слове "создаются" не перераспределяются а именно создаются своими б... руками. "И в самом деле даже и нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции." И ещё раз - ТАКОЙ!!!! А теперь ещё раз смотрим выше и собираем в кучу всё что здесь разобрано. Эрудиция- широкие познания - знания о труде создающем материальные ценности = утверждение об отсутствии ТАКОЙ эрудиции, которая включает в себя знания о соответствующем труде. В каком месте вашего мозга зародилась мысль о том что я кого-либо назвал необразованным болваном?