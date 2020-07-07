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§ NG.kz
Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8 июля?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39275
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В частности, общественный транспорт с завтрашнего числа будет ходить 4 часа утром и 4 часа вечером вечером. Поправки в предыдущее постановление от 4 июля подписал заместитель главного санитарного врача региона Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ abaika95
Re: Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.07.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Общественный транспорт с завтрашнего числа будет ходить по 4 часа утром и вечером: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00/



Спорное решение, так и так в обед мало кто едет чтобы была угроза заражения,если только обусловлено тем что все освободившиеся машины на линию выставят в часы пик то ещё можно понять



Цитата-/Впервые за время карантина запретили прокат детских машинок и велосипедов./


Давно пора



Цитата-/Работу пунктов общественного питания также ограничили: с 10.00 до 21.00./


А дольше мало какие кафе работали,только рестораны уже



Цитата-/Кроме того, в пункт 9 внесли уточнение: помимо парикмахерских, салонов красоты и тренажерных залов и т. д., массажные салоны и солярии теперь также под запретом./


В первый раз забыли включить)
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* Сергей_я
Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8 июля?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.07.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Спорное решение, так и так в обед мало кто едет чтобы была угроза заражения,если только обусловлено тем что все освободившиеся машины на линию выставят в часы пик то ещё можно понять

В смысле освободившиеся? Кол-во автобусов одинаково на линии ходит, что утром, что днем. Откуда взять лишние автобусы автопаркам? Если их есть условно 10 шт на линии, то они и в час пик 10 ходят и в обед тоже.
Цитата:
abaika95:
А дольше мало какие кафе работали,только рестораны уже

да прям, забегаловки всегда начинают заполнятся только часам к 8ми.
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§ abaika95
Re: Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.07.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Откуда взять лишние автобусы автопаркам? Если их есть условно 10 шт на линии, то они и в час пик 10 ходят и в обед тоже./


Резерв всегда есть



Цитата-/да прям, забегаловки всегда начинают заполнятся только часам к 8ми./


Ну я и говорю кафе где люди кушают,обедают к этому времени закроются а где люди забегают просто поторчать пива попить успеют за час это сделать,ибо нефиг кучковаться)
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* Сергей_я
Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8 июля?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.07.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Резерв всегда есть

Да какой резерв, за 80 тг никто никакой резерв свой не даст. И правильно сделают кстати.
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