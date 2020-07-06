Muad Dib Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 68

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата: "Потеря обоняния, могут разные быть причины, даже психоэмоциональные … в панику не впадайте, что вот у меня коронавирус, все, и бежать искать,где сдать ПЦР…", - сказала Малтабарова.



Наверное 1 человек на 10 тысяч теряет обоняние и вкус перенервничав.



В марте-апреле мне попадалась статья, где писали, мол, ошибка умерших от COVID-19 - запоздалое обращение к врачу. То есть для граждан из группы риска когда уже станет плохо - обращаться будет поздно.



Вчера узнал, что соседка по подъезду болеет чем-то несезонным. В больнице врач болеет, на легкие симптомы тест не назначают.



В панику вгоняет не признаки ОВРИ, потеря обоняния, а состояние медицины. Вот врачи проводят брифинги, а в подтексте их только одно — в период эпидемии запас здравоохранения исчерпан и людей оставляют самих себе.