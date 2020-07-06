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§ NG.kz
Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39275
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Это не значит, что у нас вот коронавирус, и срочно паниковать и искать бегать, где что сделать, лабораторные анализы и рентген", - сказала врач. И ответила на вопрос о том, является ли слабость одним из симптомов коронавируса.
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§ ACROS
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как меня проконсультировали: наличие соплей и чувство запаха - является 100% показателем отсутствия у вас коронавируса. А, температура, слабость, одышка,першение в горло, чихание, боль и стеснение в груди, колики в почках - это сопутствующие к десяткам заболевании.
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§ Vit
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9509
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но дыхательная гимнастика в протоколе у нас тоже прописана в рамках реабилитации, и

Воздушные шарики мне порекомендовали надувать. Вот сижу дую)))
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§ Козлов я
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.07.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот сижу дую)))
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§ Поедатель
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.07.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь фразу "Ты чё, нюх потерял?" понимаешь совсем по другому
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§ Козлов я
Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали казахстанцам
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.07.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
Теперь фразу "Ты чё, нюх потерял?" понимаешь совсем по другому
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§ maxsaf
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7213
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Воздушные шарики мне порекомендовали надувать. Вот сижу дую)))

А как на любовном фронте теперь? "Шарики" больше не нужны, остается надувать))
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§ Дантист
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
Дантист


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Сообщений: 665
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 07.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже у нас все медики хорошо научились только советы давать, начиная с терапевта и кончая главой минздрава.
Лечить бы еще научились.
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§ Muad Dib
Re: Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали...
Muad Dib


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Сообщений: 68
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 07.07.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Потеря обоняния, могут разные быть причины, даже психоэмоциональные … в панику не впадайте, что вот у меня коронавирус, все, и бежать искать,где сдать ПЦР…", - сказала Малтабарова.


Наверное 1 человек на 10 тысяч теряет обоняние и вкус перенервничав.

В марте-апреле мне попадалась статья, где писали, мол, ошибка умерших от COVID-19 - запоздалое обращение к врачу. То есть для граждан из группы риска когда уже станет плохо - обращаться будет поздно.

Вчера узнал, что соседка по подъезду болеет чем-то несезонным. В больнице врач болеет, на легкие симптомы тест не назначают.

В панику вгоняет не признаки ОВРИ, потеря обоняния, а состояние медицины. Вот врачи проводят брифинги, а в подтексте их только одно — в период эпидемии запас здравоохранения исчерпан и людей оставляют самих себе.
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