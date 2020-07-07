Victor Yang Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы #6





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:27 Цитата: таноми52:

А зачем скрывалась?

А вот кто ж его знает? Может, к тому времени в разводе была и рожать без мужа - уят. Или с мужем от другого - ещё больше уят.

Цитата: Мурзилка:

Мне то, как матери, не надо рассказывать об этих признаках.

Ну вы же, наверняка, рожали под присмотром врачей, желали ребенка, переживали. А тут по-быстрому в туалете родила - молчит, слава богу, не придётся его относить и ответственность на себя брать - пошла выкинула. Каждый видит то что хочет видеть - вот она и увидела мёртвого ребенка.