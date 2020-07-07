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≡ Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39275
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело было передано в суд по ст. 100 УК РК (убийство матерью своего ребенка). Однако в ходе разбирательств суд пришел к выводу, что убийства не было, поэтому назначил женщине наказание, не связанное с лишением свободы.
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§ Victor Yang
Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12899
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
послужило то, что у Едигенова есть двое малолетних детей.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39151?1594098941

Наверное, у ЕдигеновОЙ?
А зачем было скрывать беременность, если есть дети уже?
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§ Мурзилка
Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 07.07.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выкинуть живого человечка это не есть убийство? А что это тогда? И что за бред по поводу не знала она мертвый он или живой? Что она за мать такая, тем более двоих детей?
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§ Victor Yang
Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12899
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
И что за бред по поводу не знала она мертвый он или живой?

Ну родился и не кричал. Если скрывалась - то уточнять некогда было.
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§ Мурзилка
Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 07.07.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну родился и не кричал.Цитата:
Victor Yang:

Да ладно... Мне то, как матери, не надо рассказывать об этих признаках.
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§ таноми52
Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1852
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если скрывалась - то уточнять некогда было.



Если скрывалась... А зачем скрывалась? Не потому ли, что изначально не собиралась оставлять ребёнка в живых?
Не было беременности - не было ребёнка
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§ Victor Yang
Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12899
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А зачем скрывалась?

А вот кто ж его знает? Может, к тому времени в разводе была и рожать без мужа - уят. Или с мужем от другого - ещё больше уят.
Цитата:
Мурзилка:
Мне то, как матери, не надо рассказывать об этих признаках.

Ну вы же, наверняка, рожали под присмотром врачей, желали ребенка, переживали. А тут по-быстрому в туалете родила - молчит, слава богу, не придётся его относить и ответственность на себя брать - пошла выкинула. Каждый видит то что хочет видеть - вот она и увидела мёртвого ребенка.
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§ nmv85
Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная...
nmv85


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Сообщений: 39
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 07.07.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как просто родить и выбросить. Ужас.
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