Мурзилка Re: Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 24.02.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:34 Выкинуть живого человечка это не есть убийство? А что это тогда? И что за бред по поводу не знала она мертвый он или живой? Что она за мать такая, тем более двоих детей?