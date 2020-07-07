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§ NG.kz
Архимед Мухамбетов и Бекет Аймагамбетов вылечились от коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний тест на КВИ акима Костанайской области оказался отрицательным. Сегодня он вернулся к работе. Об этом глава региона сообщил нв Instagram. О том, что у Архимеда Мухамбетова выявили коронавирус, стало известно 24 июня.
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§ Vit
Re: Архимед Мухамбетов и Бекет Аймагамбетов вылечились от...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9509
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несмотря на все предостережения, может коснуться каждого, поэтому серьезно относитесь к мерам профилактики и берегите себя!"

100% коснётся каждого. Скорей всего уже полгорода зараженых и у всех по разному протекает болезнь. К осени все переболеют. Не зараженых даже при ограничениях и карантинах все равно подцепят.
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§ drakon
Re: Архимед Мухамбетов и Бекет Аймагамбетов вылечились от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19556
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь я за область, не переживаю... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Архимед Мухамбетов и Бекет Аймагамбетов вылечились от...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.07.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
начальник департамента Костанайской области

М.б., начальник Департамента Полиции Костанайской области?
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