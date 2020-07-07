Цитата: Несмотря на все предостережения, может коснуться каждого, поэтому серьезно относитесь к мерам профилактики и берегите себя!"

100% коснётся каждого. Скорей всего уже полгорода зараженых и у всех по разному протекает болезнь. К осени все переболеют. Не зараженых даже при ограничениях и карантинах все равно подцепят.