Kairat stayer Re: Перекопали новый асфальт и не восстановили #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1999

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:03 Сергей kst: Внимание вопрос-куда обратиться с данной проблемой,если в акимат,то в какой отдел? Может кто-нибудь телефон знает?



Для начала, на мой взгляд вам следует обратиться в службу 109, если не ошибаюсь посёлок Амангельды (Красный Партизан) по территориальности относится к областному центру г.Костанаю. Тогда должны принять заявку, в последующем соответственно передать для отработки в заинтересованную организацию и.т.д.