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≡ «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
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§ Добринцофф
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7354
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.20 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
а за это небо в клеточку.

ну другого я от вас и не ожидал.
А слабо наладить производство масок и завалить ими рынок по 15 тнг?
Видать слабо,всё на что вас хватило так это только повысить налог или вообще посадить.
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§ Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.07.20 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ну другого я от вас и не ожидал.

Зато я не согласен с практикой переноса ответственности с работника на работодателя.
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