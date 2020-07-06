Vit Re: Перекупщиков лекарств задержала полиция в нескольких... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9508

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:17 ''Код: '.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('Цефтриаксон", "Азитромицин", через объявления в интернет-ресурсах. Во время задержания на стоянке одного из ТРЦ столицы в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарственными препаратами.')).'').'

Антибиотик" азитромицин" я в рф купил без рецепта, свободно в аптеке без проблем. Уколы "цефтриаксон" у нас уже в аптеке покупал по рецепту, 28 уколов. У нас ещё более мение нету такого ажиотажа. Астана вся заражёна, люди в панике.