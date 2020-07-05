Добринцофф «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву #30





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7354

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:06 Цитата: Butch:

а за это небо в клеточку.

ну другого я от вас и не ожидал.

А слабо наладить производство масок и завалить ими рынок по 15 тнг?

Видать слабо,всё на что вас хватило так это только повысить налог или вообще посадить.