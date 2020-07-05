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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сегодня великий праздник.
Национальный день Домбры.
Третий год уже отмечаем.
Елбасы утвердил.
Хоть бы поздравил что ли.
От имени мирового сообщества.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, поздравляем.
От этого праздника,
Зависит судьба, человечества.... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Товарищи!!!
Днем Нур Султана... :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7212
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я не ошибаюсь - Хан Шатыру в Астане 10 лет ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то день Тишины,
Какой то сегодня... :lol:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1498
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.07.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то день Тишины, Какой то сегодня...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, как там ДР?
Расскажи же нам... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Расскажи же нам...

Что рассказать?

[Исправлено: alex_60, 06.07.2020 - 20:27]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О Дне Рождения, первого Президента.
Как праздновали, что по телеку,
Показывали,что вам опять, наобещали.
В общем все подробно... :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, у вас гроза?
Молния, дождь?
Комп не работает,
При дожде?... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9508
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Утром дождь был. На улице тишина. ТРЦ позакрыаали, людей по домам разогнали. Инет работает, какой то робот с Казактелеком позвонил и предложил перейти на более дорогой тариф. Вот как овремя они предлагают такие услуги)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик, привет.как здоровье?
В шапке НГ,показывает грозу.
Поэтому и спрашиваю... :lol:
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Ответить Новый топик
Страница 281 из 281«1...279280281
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