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§ NG.kz
Перекупщиков лекарств задержала полиция в нескольких регионах Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали медикаменты "из-под прилавка", не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене.
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§ ACROS
Re: Перекупщиков лекарств задержала полиция в нескольких...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 722
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.07.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно: в ходе полицейских рейдов или по их завершению - цены на медикаменты упадут, или все останется по прежнему: что то у меня сомнение насчет снижение цены, как бы ещё не подорожали.
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