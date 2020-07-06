/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Она реально угрожала" - Металлическую горку в центре Кушмуруна убрали после обращения жительницы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Она реально угрожала" - Металлическую горку в центре Кушмуруна убрали после обращения жительницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39268
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О металлической горке, которая находится на задворках Дома культуры, сообщила "НГ" 4 июля жительница п. Кушмурун Юлия ЧИЖИК. И уже на следующий день горку убрали. В ситуации разбирался гражданский журналист "НГ".
Читать новость

§ yudjin
Re: "Она реально угрожала" - Металлическую горку в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.07.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горка, как горка, такие в 80% наших дворов стоят... патамушта из советского железа сделаны, почти вечные. Лучше бы Ю.Чижик нашла мужиков рукастых с аппаратом... сварочным, чтобы куски труб приварили для ступенек, да банку краски купила и покрасила... а убрать проще всего, чтобы потом охать: "а у нас же нэма ничого".
Профайл

§ JereK
"Она реально угрожала" - Металлическую горку в центре Кушмуруна убрали после обращения жительницы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 06.07.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:


Ты главного не понял, горка ей

Цитата:
реально угрожала
.


:lol:
Профайл

§ yudjin
"Она реально угрожала" - Металлическую горку в центре Кушмуруна убрали после обращения жительницы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6753
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.07.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ты главного не понял, горка ей

Ага, из заголовка я тоже не понял кто кому угрожал... Юля акиму, горка Юле, Юля горке, горка акиму...
Профайл

§ alex_60
Re: "Она реально угрожала" - Металлическую горку в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со мной была 9-летняя дочь, - рассказала Юлия. - Она забралась на эту горку, скатывается, я говорю ей: "Ну что же ты делаешь?!". Я ее оттуда стащила.//

И решила лишь других детей горки,
Путь даже зимней.
А если бы её дочь на дерево к примеру залезла, и сидела бы там, наверное
Пришлось бы спилить все деревья
В Кушмуруне. И в окрестностях.
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: "Она реально угрожала" - Металлическую горку в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.07.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А если бы её дочь на дерево к примеру залезла, и сидела бы там, наверное Пришлось бы спилить все деревья В Кушмуруне. И в окрестностях.

:lol: :lol: :lol:
Ну млин, вы )))
Так и так все с прошлым акимом выпилили даже фруктовые деревья теперь сорняк растет
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 57.15 Ko -
^ Наверх