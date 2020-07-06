alex_60 Re: "Она реально угрожала" - Металлическую горку в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8775

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Со мной была 9-летняя дочь, - рассказала Юлия. - Она забралась на эту горку, скатывается, я говорю ей: "Ну что же ты делаешь?!". Я ее оттуда стащила.//



И решила лишь других детей горки,

Путь даже зимней.

А если бы её дочь на дерево к примеру залезла, и сидела бы там, наверное

Пришлось бы спилить все деревья

В Кушмуруне. И в окрестностях.