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§ NG.kz
Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39268
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал глобальный доклад "Народонаселение мира в 2020 году". В нем говорится, что каждый год миллионы девочек во всем мире подвергаются практикам, наносящим им физический и эмоциональный вред.
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§ drakon
Re: Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везёт же, людям.
Токалок, имеют... :lol: :oops:
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§ Змея Подколодная
Re: Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно -...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.07.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Везёт же, людям.

В чем конкретно? Это же дикий народ.
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§ drakon
Re: Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу, токалку... :lol: :-o
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§ alex_60
Больше 1000 детских браков заключают в Казахстане ежегодно - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хочу, токалку

Да твоя тема.
Что ты можешь ей предложить?
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