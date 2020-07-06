yudjin Re: "Она реально угрожала" - Металлическую горку в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6753

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:12 Горка, как горка, такие в 80% наших дворов стоят... патамушта из советского железа сделаны, почти вечные. Лучше бы Ю.Чижик нашла мужиков рукастых с аппаратом... сварочным, чтобы куски труб приварили для ступенек, да банку краски купила и покрасила... а убрать проще всего, чтобы потом охать: "а у нас же нэма ничого".