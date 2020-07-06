NG.kz Не паниковать при потере вкуса и обоняния посоветовали казахстанцам



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39268

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:32 "Это не значит, что у нас вот коронавирус, и срочно паниковать и искать бегать, где что сделать, лабораторные анализы и рентген", - сказала врач. И ответила на вопрос о том, является ли слабость одним из симптомов коронавируса.

Читать новость



