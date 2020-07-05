/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 281 из 281«1...279280281
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8772
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сегодня великий праздник.
Национальный день Домбры.
Третий год уже отмечаем.
Елбасы утвердил.
Хоть бы поздравил что ли.
От имени мирового сообщества.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, поздравляем.
От этого праздника,
Зависит судьба, человечества.... :lol:
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Товарищи!!!
Днем Нур Султана... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 281 из 281«1...279280281
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 0
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 49.73 Ko -
^ Наверх