Гога Советы на каждый день #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2689

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 В русском языке существует очень много мудрых пословиц и поговорок, которые передают мудрость Предков новым поколениям. Но к сожалению, до нас дошла не вся мудрость и многие пословицы и поговорки, которые мы знаем были обрезаны и укорочены, что сильно изменило их смысл и суть. То же самое произошло и с поговоркой "Дураку закон не писан". Именно в этой версии мы знаем ее, хотя полная версия данной поговрки звучит так: Дураку закон не писан, А если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. И если разобраться глубже в мудрости Предков, то дурак - это вовсе не необразобаный невежда, как мы привыкли считать. Наши предки считали, что Дурак - это человек, который мыслит и понимает мир по другому (не так как обычные люди понимают). И подтверждением тому является то, что во всех русских сказках Иван-дурак, и только он, всегда находил решения для задач, которые не могли решить другие люди, и всегда дурак женился на принцессе, то есть дурак - это неординарный человек, но никак не невежда. Поэтому и смысл поговорки "Дураку закон не писан... (со всем его продолжением)" состоит в том, что дуракам не нужны законы, прописанные для других обычных людей, потому что у дураков есть свои законы, свои понятия и интерпретации.