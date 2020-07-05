Цитата: Butch:

Да ну ладно Вам! Этот вопрос решается просто. Маска за 15 тенге приносит прибыль? Ну, какую-то приносит, иначе и не продавали бы. А стало быть себестоимость и всякие там транспортные и складские расходы умещаются в эти копейки.

Есть ещё такая вещь как спрос,товар может стоить копейки,но если он всем нужен то будет продаваться по той цене по которой его покупают.

Цитата: Butch:

Ежели кому-либо возжелается продавать маску за 120 тенге - замечательно, налогов с такого чудо-бизнесмена нужно взять столько, чтобы его прибыль с одной маски, после всех отчислений составила меньшую сумму чем при продаже маски за 15 тенге.

Садитесь вам 2 интеллектуальный вы наш.После таких манёвров получите очередной дефицит масок с продажей из под полы,но уже не по 120 ,а по 240.