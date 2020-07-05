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≡ «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
потому что хотите купить всё подешевле,и от этого вам кажется, что всё кругом



В 2017 году з/уборочный комбайн российского производства стоил 53 000 000 тенге, точно такой же один в один з/комбайн нашей казахстанской кокчетавской сборки, сейчас стоит 64 500 000 тенге. Не могут же за три года все комплектующие подорожать на 11 500 000 тенге. В цене комбайна подорожала МАРЖА конечных БЕНЕФИЦИАРОВ, то есть ПРИБЫЛЬ. Как только субсидии на гербециды подняли до 50 %, предприниматели торгующие гербицидами, МГНОВЕННО подняли отпускные цены на 50 % - это по поводу моей жадности до денег.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вам кажется, что всё кругом дорого.

Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге. Подьем в 8 раз !!! Что изменилось: технология стала затратной или материал из золота; - нет, всё осталось на прежнем уровне, просто ЖАДНОСТЬ и ненасытное чувство прибыли.
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§ Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.07.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
эскулапы в гроб вгонят.

В самом общем понимании совершенно не важно больше, меньше или равно количество тяжёлых случаев в какой-либо конкретной ситуации. "Облизывание" друг друга при встрече в принципе очень сильно способствует распространению заболеваний бактериального и вирусного происхождения с локализацией в органах дыхания.
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§ Muad Dib
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Muad Dib


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Сообщений: 66
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ответственно заявляю, не страшен черт, как его малюют. Не больше тяжёлых случаев, чем при гриппе. И это нечем опровергнуть


Ответственно это с какой позиции? С кого спрашивать, если будут спрашивать? :lol:
О чем тогда говорит прирост по Казахстану пациентов с пневмнониями разной степени тяжести в летний(!) сезон?
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§ Muad Dib
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Muad Dib


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Сообщений: 66
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге. Подьем в 8 раз !!! Что изменилось


С развала совка, как похерили все производства, так ничего и не изменилось. Ценные кадры, те, что могут налаживать производства, уже уехали или пакуют чемоданы. Ну а теперь не можем произвести такую простую вещь как медицинские маски. С мозгами и при содействии бизнеса за считанные месяцы можно поставить линию, чтобы обеспечить весь Казахстан масками по 15 тенге.
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§ Добринцофф
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.07.20 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге.

Вот они поэтому и стоили 15 тенге потому что нафик никому не нужны были.
Цитата:
ACROS:
Что изменилось: технология стала затратной или материал из золота;

Появился спрос,теперь каждый должен ходить в маске поэтому и цена такая.
У меня кстати по 100тнг такие же медицинские как в аптеках по 118.

Цитата:
Muad Dib:
С мозгами и при содействии бизнеса за считанные месяцы можно поставить линию, чтобы обеспечить весь Казахстан масками по 15 тенге.

Маски нужны сегодня и сейчас,а не через считанные месяцы.
Пока вы вбухаете кучу денег в производство ,пока всё это заработает может оказаться так ,что маски уже никому и не нужны будут.
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§ Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 06:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот они поэтому и стоили 15 тенге потому что нафик никому не нужны были.

Да ну ладно Вам! Этот вопрос решается просто. Маска за 15 тенге приносит прибыль? Ну, какую-то приносит, иначе и не продавали бы. А стало быть себестоимость и всякие там транспортные и складские расходы умещаются в эти копейки.
Ежели кому-либо возжелается продавать маску за 120 тенге - замечательно, налогов с такого чудо-бизнесмена нужно взять столько, чтобы его прибыль с одной маски, после всех отчислений составила меньшую сумму чем при продаже маски за 15 тенге.
Но, к сожалению, такой или подобной регуляторной функции государственные органы не выполняют, поэтому господин ACROS - не покупайте то, что кажется Вам неоправданно дорогим. Для меня, в частности, это единственный способ отвадить купи-продайных недобизнесменов от избыточных хотелок.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.07.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
не покупайте то, что кажется Вам неоправданно дорогим.


Недавний коллапс нефтяной войны арабов с русскими показал что реальная себестоимость добычи одной тонны , не барреля а тонны, нефти в Казахстане колеблется от 5 до 15 долларов за одну тонну. Теперь подсчитайте конечную стоимость бензина, солярки на АЗС. Это НЕОПРАВДАННО ДОРОГО, но что делать: приходиться покупать и речь не только о ГСМ, тут можно продолжить до бесконечности: продукты, вещи, одежда, медикаменты, детские товары, коммунальные услуги и так далее и тому подобное. Уже сами практикующие казахские врачи, не администраторы от медицины, а врачи с приемной, выступают в интернете и призывают своих коллег-формацевтов УМЕРИТЬ свои аппетиты, проявить элементарную человеческую совесть: НЕ ПОВЫШАТЬ цены на медикаменты.
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§ maxsaf
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге. Подьем в 8 раз !!! Что изменилось: технология стала затратной или материал из золота; - нет,

Золотая маска в районе $4000 :lol:

Масочка
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.07.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:


Наконец то и до Президента дошло и он как бы нехотя ( по крайней мере, у меня создалось такое впечатление) ПООБЕЩАЛ наказывать за необоснованный рост цен на медикаменты. Обратно будет: - показушные перед телекамерой, сайгачные рейды гос.чиновников и контролирующих органов по аптекам, отчёты о проделанной работе и как всегда : обычное враньё - ставшее служебной нормой гос.чиновника.
Тренд сегодняшного чиновника: КАЗАТЬСЯ , а не быть.
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§ Добринцофф
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.07.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да ну ладно Вам! Этот вопрос решается просто. Маска за 15 тенге приносит прибыль? Ну, какую-то приносит, иначе и не продавали бы. А стало быть себестоимость и всякие там транспортные и складские расходы умещаются в эти копейки.

Есть ещё такая вещь как спрос,товар может стоить копейки,но если он всем нужен то будет продаваться по той цене по которой его покупают.
Цитата:
Butch:
Ежели кому-либо возжелается продавать маску за 120 тенге - замечательно, налогов с такого чудо-бизнесмена нужно взять столько, чтобы его прибыль с одной маски, после всех отчислений составила меньшую сумму чем при продаже маски за 15 тенге.

Садитесь вам 2 интеллектуальный вы наш.После таких манёвров получите очередной дефицит масок с продажей из под полы,но уже не по 120 ,а по 240.
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§ Козлов я
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.07.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
реальная себестоимость добычи одной тонны , не барреля а тонны, нефти в Казахстане колеблется от 5 до 15 долларов за одну тонну.
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