/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 00.00 часов 5 июля в Костанайской области вступает в силу новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача региона Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Сегодня на онлайн-брифинге он объяснил, какие ограничения ждут костанайцев.
Читать новость

§ drakon
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, радоваться надо,
Что вы везде первые... :lol:
Профайл

§ ACROS
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
перед бутиком стоят человек 10 в очереди, дышат друг другу в затылок и ждут.


Значит всё в нас самих: маски, тщательное мытьё рук, безопасная дистанция - и больше никаких мер не надо и самое главное - никакой ПАНИКИ. Дух он сильнее организма.
Профайл

§ yudjin
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.07.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как доехать до дачи,да как полить её во время.

Ну если тебе пох...на свой труд, начиная с февраля месяца, то конечно можно и плевать в потолок, съездив на складскую и купив неизвестно где, кем и как выращенные овощи. А я свой труд ценю и за него борюсь.

И не хочу чтобы в предстоящую жару всё это засохло.
Профайл

§ Butch
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну если тебе ...на свой труд

Чтобы было не ... нужно вообще знать что такое труд в котором создаются материальные ценности. И в самом деле даже и нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции.
:lol:
Профайл

§ ACROS
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 06.07.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: съездив на складскую


А куда ему ЕЗДИТЬ, как не на ОРТ (не на Складскую, а на ОРТ), там находиться общеобластная оптовая база по продаже фруктов и овощей. 100 % предпринимателей области и не только нашей, отовариваются там.
Цитата:
yudjin: где, кем и как выращенные овощи.


Выращенные такими же работягами-фермерами, как и вы, из наших южных областей; согласен встречаются продукция накаченная нитратами и прочей химией, но что поделать: вопрос не к Добринцоффу, а к нашим казахским властям отвечающим за контроль качества ввозимой продукции.

Цитата:
Butch: нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции.

Ну почему же Вы так: если торгаш - это не значит что 4 класса, остальное - коридор. В лихие 90-е большинство педагогов, медиков и научной интелегенции в поисках элементарной оплачиваемой работы, встали за прилавок и пополнили славные ряды спекулянтов и остались в этом бизнесе навсегда. Может Добринцоф или другие его коллеги по цеху, имеет научное звание , или же Кембриджское образование? У вас примитивное видение образа торгаша:
крепкая , луженная глотка; свирепый и недоверчивый взгляд переходящие в бегающие глазки при встрече с пожарником, налоговиком; вкрадчивая и почти обманчиво-льстивая речь;
Профайл

§ Добринцофф
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Чтобы было не ... нужно вообще знать что такое труд в котором создаются материальные ценности.

Вы про какой труд и материальные ценности говорите?
Вырастить на 6 сотках грядку редиски, огурчиков,помидорчиков,а остальную площадь засадить картошкой?Вот про это?
Так я это всё прошёл ещё лет 20 назад и не 6 сотках а как минимум раза в 4 больше.
Дача на 6 сотках с поездками на край света на автобусе-это хобби ,а для некоторых фанатизм и не более.
Могу с уверенностью сказать что те трудозатраты материальные,временные и физические никак не окупают конечный результат.

Цитата:
Butch:
И в самом деле даже и нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции

Ну да ,ведь все эрудиты и интеллектуалы заняты прополкой и поливкой своих грядок на дачах и вы видимо то же один из них ;-)
Профайл

§ Добринцофф
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.07.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
то конечно можно и плевать в потолок, съездив на складскую и купив неизвестно где, кем и как выращенные овощи

А ты попробуй съезди закупись,после этого поездка на дачу в переполненном автобусе покажется просто приятным путешествием.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 0
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 65.71 Ko -
^ Наверх