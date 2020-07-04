Цитата: Butch:

Чтобы было не ... нужно вообще знать что такое труд в котором создаются материальные ценности.

Вы про какой труд и материальные ценности говорите?

Вырастить на 6 сотках грядку редиски, огурчиков,помидорчиков,а остальную площадь засадить картошкой?Вот про это?

Так я это всё прошёл ещё лет 20 назад и не 6 сотках а как минимум раза в 4 больше.

Дача на 6 сотках с поездками на край света на автобусе-это хобби ,а для некоторых фанатизм и не более.

Могу с уверенностью сказать что те трудозатраты материальные,временные и физические никак не окупают конечный результат.



Цитата: Butch:

И в самом деле даже и нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции

Ну да ,ведь все эрудиты и интеллектуалы заняты прополкой и поливкой своих грядок на дачах и вы видимо то же один из них