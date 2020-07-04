|Цитата:
yudjin: съездив на складскую
А куда ему ЕЗДИТЬ, как не на ОРТ (не на Складскую, а на ОРТ), там находиться общеобластная оптовая база по продаже фруктов и овощей. 100 % предпринимателей области и не только нашей, отовариваются там.
Цитата:
yudjin: где, кем и как выращенные овощи.
Выращенные такими же работягами-фермерами, как и вы, из наших южных областей; согласен встречаются продукция накаченная нитратами и прочей химией, но что поделать: вопрос не к Добринцоффу, а к нашим казахским властям отвечающим за контроль качества ввозимой продукции.
Цитата:
Butch: нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции.
Ну почему же Вы так: если торгаш - это не значит что 4 класса, остальное - коридор. В лихие 90-е большинство педагогов, медиков и научной интелегенции в поисках элементарной оплачиваемой работы, встали за прилавок и пополнили славные ряды спекулянтов и остались в этом бизнесе навсегда. Может Добринцоф или другие его коллеги по цеху, имеет научное звание , или же Кембриджское образование? У вас примитивное видение образа торгаша:
крепкая , луженная глотка; свирепый и недоверчивый взгляд переходящие в бегающие глазки при встрече с пожарником, налоговиком; вкрадчивая и почти обманчиво-льстивая речь;