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≡ Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 00.00 часов 5 июля в Костанайской области вступает в силу новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача региона Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Сегодня на онлайн-брифинге он объяснил, какие ограничения ждут костанайцев.
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§ drakon
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, радоваться надо,
Что вы везде первые... :lol:
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* ACROS
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 718
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
перед бутиком стоят человек 10 в очереди, дышат друг другу в затылок и ждут.


Значит всё в нас самих: маски, тщательное мытьё рук, безопасная дистанция - и больше никаких мер не надо и самое главное - никакой ПАНИКИ. Дух он сильнее организма.
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§ yudjin
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6751
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.07.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как доехать до дачи,да как полить её во время.

Ну если тебе пох...на свой труд, начиная с февраля месяца, то конечно можно и плевать в потолок, съездив на складскую и купив неизвестно где, кем и как выращенные овощи. А я свой труд ценю и за него борюсь.

И не хочу чтобы в предстоящую жару всё это засохло.
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§ Butch
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну если тебе ...на свой труд

Чтобы было не ... нужно вообще знать что такое труд в котором создаются материальные ценности. И в самом деле даже и нелепо ожидать от владельца магазина такой эрудиции.
:lol:
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